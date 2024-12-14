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SHOT: убийца женщины-водителя BlaBlaCar оказался серийным маньяком

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Виталий Чикирев, убивший по дороге в Тулу женщину-водителя Ирину Ахматову, оказался серийным маньяком, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в 2018 году злоумышленник под вымышленным именем через BlaBlaCar забронировал все места в Audi директора двух ресторанов Burger King.

Пассажир убил Ахматову, после чего отмыл ее машину от крови и хотел продать на запчасти. После задержания он рассказал, что в 2010 году помог сжечь тело возлюбленной своего друга, которую тот убил.

Преступник, отбывающий срок во Владимирском централе, признался еще в четырех убийствах. Теперь на его счету шесть доказанных жертв.

Чикирев приговорен к 25 годам и отправили в знаменитую тюрьму для особо опасных преступников. Теперь ему светит пожизненное лишение свободы.

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