SHOT: убийца женщины-водителя BlaBlaCar оказался серийным маньяком

Виталий Чикирев, убивший по дороге в Тулу женщину-водителя Ирину Ахматову, оказался серийным маньяком, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, в 2018 году злоумышленник под вымышленным именем через BlaBlaCar забронировал все места в Audi директора двух ресторанов Burger King.

Пассажир убил Ахматову, после чего отмыл ее машину от крови и хотел продать на запчасти. После задержания он рассказал, что в 2010 году помог сжечь тело возлюбленной своего друга, которую тот убил.

Преступник, отбывающий срок во Владимирском централе, признался еще в четырех убийствах. Теперь на его счету шесть доказанных жертв.

Чикирев приговорен к 25 годам и отправили в знаменитую тюрьму для особо опасных преступников. Теперь ему светит пожизненное лишение свободы.