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Четверг, 13 апреля, 2023
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Shot сообщил новые подробности действий Треповой в день убийства Владлена Татарского

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Дарья Трепова, которая принесла в кафе статуэтку, убившую военкора Владлена Татарского, в день теракта сняла с бюста магнит. Он защищал находившееся внутри взрывное устройство от случайной детонации и не позволявший привести СВУ в действие дистанционно. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Бюст Треповой передали через службу доставки. Со своим куратором девушка общалась в соцсети. Там ей и поступило указание снять магнит со дна статуэтки.

Также Трепову попросили передать Татарскому, «что это ему подарок от Союза скульпторов».

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