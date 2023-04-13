Shot сообщил новые подробности действий Треповой в день убийства Владлена Татарского

Дарья Трепова, которая принесла в кафе статуэтку, убившую военкора Владлена Татарского, в день теракта сняла с бюста магнит. Он защищал находившееся внутри взрывное устройство от случайной детонации и не позволявший привести СВУ в действие дистанционно. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Бюст Треповой передали через службу доставки. Со своим куратором девушка общалась в соцсети. Там ей и поступило указание снять магнит со дна статуэтки.

Также Трепову попросили передать Татарскому, «что это ему подарок от Союза скульпторов».