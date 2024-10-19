SHOT: нашумевший дубайский шоколад опасен для большинства россиян

Дубайский шоколад, который набирает популярность в России, опасен для большинства жителей страны, рассказала SHOT диетолог Кристина Франц.

Тренд задала основательница кондитерской в Дубае, включив в рецепт шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи. В итоге одну 200-граммовую плитку приходится более тысячи калорий.

Франц уточнила, что дубайский шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела из-за высокой калорийности и повышенного содержания жиров.

Кроме того, орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы от желудочно-кишечного тракта.

Тем, кому можно употреблять сладость, стоит ограничиться 20 граммами в день.