Украинские командование стягивают в Курскую область большое количество натовской техники и элитный 73-й полк ССО Украины, пишет SHOT .

«В прошлом году его бойцы несколько раз пытались высадиться на островах в Херсонской области, в том числе на Тендровскую косу, однако понесли большое количество потерь», — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы.

Вооруженные силы России фиксируют передвижение личного состава и техники ВСУ и ведут работу по ее уничтожению. По данным Минобороны, армия освободила более 60 процентов от занятой украинцами территории.

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За минувшие сутки противник потерял в Курской области 130 военных, еще шестерых взяли в плен.