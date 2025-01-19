SHOT: Киев отправил спасать ситуацию в Курской области элитный полк ВСУ

Украинские командование стягивают в Курскую область большое количество натовской техники и элитный 73-й полк ССО Украины, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы.
Вооруженные силы России фиксируют передвижение личного состава и техники ВСУ и ведут работу по ее уничтожению. По данным Минобороны, армия освободила более 60 процентов от занятой украинцами территории.
За минувшие сутки противник потерял в Курской области 130 военных, еще шестерых взяли в плен.