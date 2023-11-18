Суббота, 18 ноября, 2023
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SHOT: гитарист Олега Газманова из-за ревности избил столичного бизнесмена

7info
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Гитарист Олега Газманова из-за ревности избил столичного бизнесмена в Химках, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, 34-летний Владимир влюблён в 42-летнюю Инну, которая 5 лет живёт с 31-летним бизнесменом Дмитрием. Недавно пара подала заявление в загс.

— Егоров постоянно преследует свою девушку-краша, а её жениха заваливает угрозами и оскорблениями. Сегодня он перешёл от слов к делу, — пишет SHOT.

Музыкант напал на Дмитрия у салона красоты, в котором Инна делала маникюр. Бизнесмен получил несколько ударов кулаком, нападавший порвал на нём рубашку.

Пострадавший дождался невесту, поехал в травмпункт, снял побои и написал заявление в полицию на агрессивного сталкера.

Владимир — член музыкальной группы, которая выступает с Олегом Газмановым. Дмитрий — владелец строительной компании. Инна — сотрудница интернет-магазина посуды.

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