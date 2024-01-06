Шокирующие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год

Мишель Нострадамус прославился своими предсказаниями будущего. Большинство пророчеств великого предсказателя сбылись с пугающей точностью.

Эксперты попытались разгадать пророчества, оставленные Нострадамусом на 2024 год. Основное зашифровано в книге 1555 года «Пророчества» и зашифровано в катрене 5-24, сообщает 5-tv.ru.

В переводе на русский язык:

«Царство и закон, поднявшиеся под Венерой,

Сатурн установит над Юпитером.

Закон и царство, поднятые Солнцем,

Претерпят зло из-за людей Сатурна».

Эксперты считают, что наступивший год станет переломным для всего мира. На политической арене появятся новые сильные лидеры, США и Европа сдадут позиции. Правительства слабеющих стран начнут искать внешнего врага, в европейских государствах усилится голод.

Король Великобритании Карл III из-за нападок на себя и вторую супругу Камиллу может отречься от престола.

Возможно появление нового Папы римского, Франциск I не раз сталкивался с проблемами со здоровьем.

На престол будет избран новый, более молодой Папа. Однако очередной лидер, как указано в предсказании, лишь «ослабит кафедру». Что кроется за этой туманной фразой, пока толкователям не удалось разгадать.

В мире могут возникнуть серьёзные экологические катастрофы, ожидаются мощные землетрясения. Возможны наводнения в одних регионах и засуха в других.

Существует предсказание Нострадамуса, что какая-то соцсеть, созданная в 2023-м, захватит контроль над умами человечества и станет ими манипулировать, распространяя запрещенный контент и дезинформацию.

Не исключено, что речь идёт о соцсети Х, известной ранее как Twitter.

Россия из-за сильных дождей может столкнуться с проблемами в сельском хозяйстве, но справится с ними при неожиданной поддержке других стран. Возможно появление новых союзников, укрепление отношений с Китаем.