Шокирующее предсказание Жириновского о мигрантах появилось в Сети

В Сети появилось шокирующее предсказание Владимира Жириновского о мигрантах, которые могут уничтожить Россию. Ролик опубликовала актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

Во время предвыборных дебатов Жириновский заявил, что мигранты «нас уничтожат». По его словам, в Россию приезжают в основном мужчины, которые умеют воевать.

— Это не инвалиды, не старушки, не пенсионеры. И они все любят воевать. Они приехали оттуда, где сплошной Афганистан, где сплошной «черкизон», — заявил политик.

Поплавская отмечает, что Жириновский разложил всё по полочкам. При этом тогда мигранты не приезжали семьями, не получали льготы и материнский капитал.

— У него волосы встали бы дыбом, — пишет актриса.

По мнению Поплавской, структуры, занимающиеся мигрантами, думают в первую очередь о деньгах, но забрать их с собой в гроб не получится.