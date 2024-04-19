Шокирующее предсказание Жириновского о мигрантах появилось в Сети

В Сети появилось шокирующее предсказание Владимира Жириновского о мигрантах, которые могут уничтожить Россию. Ролик опубликовала актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале.
Во время предвыборных дебатов Жириновский заявил, что мигранты «нас уничтожат». По его словам, в Россию приезжают в основном мужчины, которые умеют воевать.
Поплавская отмечает, что Жириновский разложил всё по полочкам. При этом тогда мигранты не приезжали семьями, не получали льготы и материнский капитал.
По мнению Поплавской, структуры, занимающиеся мигрантами, думают в первую очередь о деньгах, но забрать их с собой в гроб не получится.