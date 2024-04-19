Суббота, 20 апреля, 2024

Шокирующее предсказание Жириновского о мигрантах появилось в Сети

Автор: 7info

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В Сети появилось шокирующее предсказание Владимира Жириновского о мигрантах, которые могут уничтожить Россию. Ролик опубликовала актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

Во время предвыборных дебатов Жириновский заявил, что мигранты «нас уничтожат». По его словам, в Россию приезжают в основном мужчины, которые умеют воевать.

— Это не инвалиды, не старушки, не пенсионеры. И они все любят воевать. Они приехали оттуда, где сплошной Афганистан, где сплошной «черкизон», — заявил политик.

Поплавская отмечает, что Жириновский разложил всё по полочкам. При этом тогда мигранты не приезжали семьями, не получали льготы и материнский капитал.

— У него волосы встали бы дыбом, — пишет актриса.

По мнению Поплавской, структуры, занимающиеся мигрантами, думают в первую очередь о деньгах, но забрать их с собой в гроб не получится.

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