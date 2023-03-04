Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне СВО

Министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу посетил с инспекцией передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Об обстановке на участке министру доложил командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов, также Шойгу заслушал штабных офицеров.

Отличившимся военнослужащим Сергей Шойгу вручил ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».