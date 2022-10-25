Вторник, 25 октября, 2022
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Школу в Семчино построят в рамках концессионного соглашения

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На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и поддержали проект концессионного соглашения о строительстве новой школы в Семчино на 1100 мест. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Концессия подразумевает форму государственно-частного партнерства, к реализации проекта на взаимовыгодных условиях привлекается частный бизнес. По данному соглашению концессионером выступит ООО «ПроШкола № 58», которое организует строительство школы в Семчино за счет привлеченных кредитных средств и капитального гранта.

Обеспечение эксплуатации объекта, осуществление дополнительных образовательных услуг также будет проходить за счет финансирования, привлеченного концессионером. Концессионное соглашение рассматривается в рамках госпрограммы «Развитие образования» (демографическая субсидия).

Концессионный механизм поможет увеличить темпы строительства школы и реализовать проект согласно сроку сдачи — в 2025 году. Срок действия соглашения — 10 лет, после чего весь имущественный комплекс перейдет в собственность муниципалитета.

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