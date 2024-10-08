Вторник, 8 октября, 2024

Школа №6 в Рязани переедет на улицу Ленина

Автор: Алексей Самохин

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Вместо строительства новой школы на Лыбедском бульваре, которое сопряжено с рядом сложностей (большое количество коммуникаций, сложный рельеф, ограниченное количество мест), было принято решение о размещении школы №6 в здании на улице Ленина, 35. Об этом сообщил глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

«После тщательного анализа различных вариантов мы пришли к выводу, что здание на улице Ленина наиболее подходит для нужд школы. Оно соответствует по площади существующему зданию школы №6 и позволяет организовать полноценный учебный процесс», — отметил Виталий Артёмов.

По словам главы администрации, двор здания может быть благоустроен для проведения школьных мероприятий, а часть территории администрации может быть передана под парковку.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил профильным ведомствам провести тщательную проверку здания на соответствие всем необходимым санитарным и техническим требованиям.

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