Школьный музей в Пителине и оружие времен Великой Отечественной войны

Есть в Рязанской области школьные музеи, где теме военного прошлого посвящена лишь одна из экспозиций. Но это не умаляет их достоинств. Напротив, в фондах таких небольших музеев зачастую находятся по-настоящему уникальные экспонаты. В этом убедилась команда информационного агентства «7 новостей», побывав в школе райцентра Пителино. 15 лет назад здесь был создан историко-краеведческий музей «Люби и знай свой край родной». Сейчас он пополняется новыми экспонатами и расширяется.

– Идея создания школьного музея появилась еще в 2008 году. Под руководством учителя истории и обществознания Елены Николаевны Булатовой был разработан проект школьного историко-краеведческого музея. Мы провели опрос среди учеников, и ребята поддержали идею создания такого музея. Началась большая кропотливая работа. Оформили помещение, школьники приступили к поисковой работе, местные жители стали приносить экспонаты. В результате появилась вот такая историческая комната, – рассказывает в ходе экскурсии по музею заместитель директора по учебной работе Пителинской средней школы Наталья Груздева.

На данный момент основной фонд школьного музея составляют 230 подлинных предметов. Они распределены по восьми экспозициям: «Крестьянская изба XIX века», «Этнография», «Времен связующая нить», «История родного края», «Свидетели технического прогресса», «Нумизматика», «Пителинские умельцы» и «Так было, так есть».

Экспозиция «Времен связующая нить», посвященная войнам и вооруженным конфликтам, стойкости и мужеству советского народа в годы тяжелых испытаний, сразу привлекает к себе внимание. Здесь представлено подлинное вооружение Красной Армии и трофеи с полей Великой Отечественной войны. Это, например, винтовка Мосина (огнестрельное оружие бойцов Красной Армии в годы войны) и штык от нее, осколочная «рубашка» советской гранаты, гильза от немецкого сигнального пистолета «Вальтер», немецкая противотанковая мина, осколок снаряда и другие артефакты.

Одним из наиболее ценных предметов из этой экспозиции в школе считают каску участника Великой Отечественной войны, уроженца села Веряево Пителинского района. Каска имеет два отверстия и найдена поисковиками в Новгородской области.

– Многие экспонаты предоставила нам московская поисковая группа «Высота», с которой мы сотрудничаем. Поисковики передают нам свои находки, общаются с ребятами, сообщают интересные факты, – рассказывает завуч Пителинской школы.

Помимо предметов времен Великой Отечественной войны, экспозиция «Времен связующая нить» включает в себя материалы о войне в Афганистане, Чеченском конфликте, о выпускниках школы, окончивших военные училища.

По словам Натальи Груздевой, в настоящее время школьный музей проходит паспортизацию, после чего он будет включен в соответствующий реестр. Также в ближайших планах – расширение музейного пространства (сейчас оно составляет всего 16 кв. м.) с отдельным оформлением экспозиции «Времен связующая нить» и размещением в ней многочисленных ценных экспонатов.