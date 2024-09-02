Понедельник, 2 сентября, 2024

Школьные годы не всегда чудесные. Каждый пятый рязанец вспоминает их с негативом

Автор: 7info 2

Опубликовано

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил экономически активных рязанцев ответить на вопрос, какие ассоциации возникают у них, когда они слышат словосочетание «школьные годы». В открытом опросе приняли участие граждане старше 18 лет.

Словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого рязанца: чаще всего среди них встречались «каторга», «злая училка», «буллинг».

Однако положительных ассоциаций было названо больше. «Школьные годы чудесные» — у 15% горожан фраза ассоциируется с советской песней. У 13% респондентов школьные годы ассоциируются с радостью, у 11% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 7% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 4% респондентов.

У женщин больше ассоциаций со школой, как положительных, так и отрицательных. Мужчины более лаконичны. Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.

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