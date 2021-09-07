Школьников научат быть предпринимателями

Открыта регистрация на второй Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству. Организаторы кейс-чемпионата — 19 вузов России при ведущей роли Высшей школы экономики. Генеральными партнерами состязания стали Министерство экономического развития Российской Федерации, Международная консалтинговая компания McKinsey&Company и Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Чтобы стать участником необходимо:

быть по состоянию на 1 сентября 2021 года школьником 9-11 класса или студентом образовательной организации среднего профессионального образования. собрать команду из 3-4 человек;

собрать команду из 3-4 человек;

до 15 сентября 2021 года:

пройти регистрацию на сайте чемпионата;

загрузить видеовизитку команды и выбрать город участия в региональном кейс-чемпионате.

Участие в Кейс-чемпионате бесплатное.

Команды, чьи видеовизитки получат высокие оценки жюри, будут приглашены к участию в октябре 2021 года в региональных кейс-чемпионатах, которые пройдут во всех федеральных округах и более чем 20 городах России.

За 14 дней участники региональных кейс-чемпионатов решат реальную бизнес-задачу или подготовят презентацию своего бизнес-проекта. Лидеры региональных кейс-чемпионатов в ноябре 2021 года приедут в Москву (или Московскую область), чтобы принять участие в финале и суперфинале Кейс-чемпионата.

Кейс-чемпионат – это соревнование, в котором нет проигравших. Каждый участник развивает навыки, которые нужны независимо от будущей профессии – креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация. А еще это возможность понять какова высокая миссия предпринимателя в обществе. Для кого-то участие в Кейс-чемпионате может стать первым шагом к любимому делу, – отметила директор по профориентации и работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ Тамара Протасевич.

Участников на всех этапах ждет поддержка менторов, обучающие тренинги и мастер-классы. Уже сейчас доступен онлайн-курс «Решение кейсов: от задачи к презентации проекта заказчику». Он поможет школьникам изучить методы работы с кейсами, правила анализа рынка и приемы успешного публичного выступления. В августе-сентябре потенциальные участники кейс-чемпионата будут приглашены на серию обучающих семинаров, которые пройдут в формате видеоконференций, и их участники смогут обсудить «в живую» возникшие у них вопросы.