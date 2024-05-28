Школьники вместе с рязанскими нефтяниками очистили двор и парк старинной усадьбы

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы No47 совершили экспедицию в село Старое

Зимино Захаровского района, где находится старинная усадьба Желтухиных. Юные экологи очистили территории парадного двора и парка усадьбы от поросли и сухостоя.

Это уже третий выезд юннатов в усадьбу Желтухиных, и каждый раз дети помогают благоустраивать ее территорию. Так в прошлом году они высадили пихты, которые в будущем создадут живую изгородь вдоль дороги.

Усадьба Желтухиных – уникальный образец усадебной застройки периода классицизма конца XVIII — первой половины XIX века. В ее стенах вырос Федор Николаевич Желтухин, морской офицер, исследователь Тихого океана, в честь которого назван остров, являющийся самой южной точкой города Владивосток. Исторический памятник на протяжении нескольких десятилетий находился в заброшенном состоянии. В настоящее время здание усадьбы законсервировали до начала реставрационных работ.

Рязанская НПК с 2011 года сотрудничает с организацией «Хозяин Мещеры». За это время они провели более 160 совместных мероприятий по экологическому воспитанию школьников.

Кроме этого, рязанская нефтеперерабатывающая компания реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности, модернизирует производственные мощности, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора. Волонтеры предприятия инициируют акции по озеленению Рязани. В текущем году нефтяники высадили в Центральном парке культуры и отдыха города более 300 зеленых насаждений — цветы и декоративные кустарники.