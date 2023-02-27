Школьники Рязани соревновались в «Зимних волонтёрских играх»

На базе школы №71 прошла квест-игра «Зимние волонтёрские игры», которую традиционно организовал Центр профилактики асоциальных явлений среди молодёжи Рязани «Мой выбор».

Участие в состязаниях приняли школы Октябрьского района города, – сообщает администрация Рязани.

Целью мероприятия стало привлечение учащихся к активной жизненной позиции, проблемам межличностных отношений и важности выстраивания личных границ, а также профилактика деструктивного поведения.

Задания квеста также были посвящены профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.

Призовые места распределились так:

1 место — Школа №71;

2 место — Школа №75;

3 место — Школа №11 с углубленным изучением отдельных учебных предметов.