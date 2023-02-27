Понедельник, 27 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Школьники Рязани соревновались в «Зимних волонтёрских играх»

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

На базе школы №71 прошла квест-игра «Зимние волонтёрские игры», которую традиционно организовал Центр профилактики асоциальных явлений среди молодёжи Рязани «Мой выбор».

Участие в состязаниях приняли школы Октябрьского района города, – сообщает администрация Рязани.

Целью мероприятия стало привлечение учащихся к активной жизненной позиции, проблемам межличностных отношений и важности выстраивания личных границ, а также профилактика деструктивного поведения.

Задания квеста также были посвящены профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.

Призовые места распределились так:

1 место — Школа №71;

2 место — Школа №75;

3 место — Школа №11 с углубленным изучением отдельных учебных предметов.

Школьники Рязани соревновались в «Зимних волонтёрских играх»
Школьники Рязани соревновались в «Зимних волонтёрских играх»
Школьники Рязани соревновались в «Зимних волонтёрских играх»
Школьники Рязани соревновались в «Зимних волонтёрских играх»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации