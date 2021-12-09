Школьники побывали на Рязанской НПК

Рязанская НПК провела день открытых дверей для учеников школы №47. Школьникам показали предприятие и рассказали о выпускаемой продукции, её свойствах и экологических характеристиках. Мероприятие прошло в рамках профориентационной деятельности.

Автобусная экскурсия по территории завода продолжалась знакмоством с работой передвижной экологической и испытательной лабораторий. Гостей встретили молодые специалисты. С ребятами они поделились опытом трудоустройства на завод, ответили на вопросы о производстве и выпуске продукции, о том, как осуществляется контроль за её качеством. Обсудили также внедряемые на предприятии технологии, позволяющие сокращать влияние на окружающую среду. Школьники узнали о возможностях продвижения по карьерной лестнице, о спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в которых принимают участие работники нефтезавода.

— В первую очередь завод поразил своими размерами, — рассказал Арсений Астахов, ученик 10 «Б» школы №47, — Это очень огромное предприятие. Километры труб, железная дорога. Меня впечатлило сколько профессий задействовано на производстве. Когда человек слышит РНПК, то думает, что все профессии должны быть связаны с нефтью. Но здесь есть экологи, энергетики, экономисты, математики, юристы, которые в перегонке нефти не участвуют, но работают на нефтезаводе. Это очень интересно.

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовки кадров. Активная работа ведётся в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

Первая ступень системы – «Роснефть-класс», который действует на базе школы №43. У будущих выпускников формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, а также о деятельности НК «Роснефть».

Вторая ступень – обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в РГРТУ. С 2015 года кафедра ежегодно выпускает бакалавров, большинство из которых идут работать на завод. Также образовательными партнёрами Рязанской НПК являются два рязанских колледжа и 10 профильных российских вузов. Предприятие оказывает поддержку образовательным учреждениям: выделяет средства на ремонт кабинетов, лабораторий, приобретение учебного оборудования.

На производственных площадках нефтезавода студенты регулярно проходят практику. Многие из них остаются работать на предприятии. Так, в 2021 году коллектив Рязанской НПК пополнили около 50 молодых кадров, прошедших обучение по профильным направлениям. Они работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами, экономистами.