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Понедельник, 25 октября, 2021
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Школьники избили сверстников и сняли нападение на телефон на Урале

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Следователи начали проверку после публикации кадров драки подростком в Свердловской области, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на территории школы. На опубликованной видеозаписи видно, как подростки избивают сверстников.

При этом другие ученики снимали все на камеры телефонов и не собирались вмешиваться. Они подбадривали садистов и наслаждались экзекуцией.

По одной из версий, причиной случившегося стало оскорбление в адрес одного из зачинщиков.

Подчеркивается, что по неизвестной причине потасовку не заметили охранники и учителя.

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