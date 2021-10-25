Школьники избили сверстников и сняли нападение на телефон на Урале

Следователи начали проверку после публикации кадров драки подростком в Свердловской области, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на территории школы. На опубликованной видеозаписи видно, как подростки избивают сверстников.

При этом другие ученики снимали все на камеры телефонов и не собирались вмешиваться. Они подбадривали садистов и наслаждались экзекуцией.

По одной из версий, причиной случившегося стало оскорбление в адрес одного из зачинщиков.

Подчеркивается, что по неизвестной причине потасовку не заметили охранники и учителя.