Школьники из рязанского Лицея №4 победили в телеигре «Мы — грамотеи»

Команда школьников из рязанского «Лицея № 4» стала победителем телеигры «Мы-грамотеи», выходящей на канале «Россия-Культура». Рязанские лицеисты обыграли своих соперников — команду из города Рыбинска.

Наши ребята показали прекрасные знания русского языка, умение грамотно импровизировать и при этом держаться в кадре с артистизмом.

Рязанцы блестяще выполнили задания телесостязаний: грамотно склоняли числительные, верно ставили ударения, не терялись в устаревших словах русского языка, а также подготовили сопернику нестандартный и творческий «вопрос на засыпку».

Сами победители говорят, что пройти все конкурсиные этапы телеигры и победить в финале им помогли сплоченность, помощь педагогов и серьёзная командная подготовка.

Дюкина Мария, 11 класс, «Лицей №4»: «У нас отличная команда! Я очень рада, что стала её частью. Готовиться всем вместе по вечерам было особенно здорово! Конечно, я думаю, что всё-таки знания русского языка невозможно измерить одной игрой, поэтому мы не остановимся на сегодняшней победе, а будем продолжать работать дальше».