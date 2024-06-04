Вторник, 4 июня, 2024

Школьник пытался изнасиловать взрослую женщину на Кубани

Автор: powder

Опубликовано

В селе Вольное Успенского района Краснодарского края девятиклассник пытался изнасиловать 35-летнюю женщину на улице, пишет «АиФ».

Инцидент произошел 9 мая. Тогда поздно вечером на селянку напал со спины подросток, схватил ее за горло и закрыл ладонью рот. Вскоре жертва потеряла сознание и проснулась, когда злоумышленник пытался ее раздеть, но запутался в кофте.

Вскоре подросток убежал, но его задержал сосед.

«Это первый и последний раз, я просто хотел пощупать», – оправдывался мальчик.

Жители Вольного говорят, что это уже третий подобный случай.

Приехавшая на место происшествия мать школьника спросила у него: «Тебе что, своих сверстниц не хватает?». Теперь этим делом занимаются следователи.

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