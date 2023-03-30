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Четверг, 30 марта, 2023
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Школьница заказала друзьям-подросткам убийство матери в Балашихе

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Юная жительница подмосковной в Балашихи заказала двум друзьям-подросткам убийство матери, сообщило издание двум MSK1.RU со ссылкой на следователей.

Предварительно установлено, что дочь поссорилось с родительницей. После этого 14-летняя девочка попросила друга найти киллеров для своей мамы. Ему удалось найти исполнителей, которые потребовали за это 350 тысяч рублей.

В прошлую пятницу школьница привела домой несовершеннолетних наемников. Как только женщина вошла в квартиру, один из злоумышленников задушил ее. Подростки бросили тело и скрылись с места преступления.

Спустя пару дней они вернулись, вынесли труп на самодельных носилках на улицу и оставили его у мусорных баков вблизи дома.

Четверым несовершеннолетним 2009, 2006 и 2007 годов рождения предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

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