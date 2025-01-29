Школьница умерла после энергетика и сухариков в компании друзей

В Екатеринбурге 16-летняя девушка умерла после употребления в компании друзей энергетика и сухариков. Об этом, ссылаясь на источник, пишет URA.RU.

По данным СМИ, семеро друзей-школьников купили в магазине энергетики, булочки и сухарики. Молодые люди зашли в подъезд 16-этажного дома на улице Фрезеровщиков, сидели, играли, пили и ели купленные продукты. Одна из девочек внезапно забилась в конвульсиях, изо рта школьницы пошла пена, она посинела и не могла дышать.

Вызванная друзьями скорая помощь помочь уже не могла.

Реклама

Известно, что подростки не употребляли алкоголь, запрещённых веществ в подъезде не найдено.

Точную причину смерти подростка установит судмедэкспертиза.