Школьница солгала о домогательствах отчима и отправила его на 15 лет в тюрьму

В Москве школьница обвинила отчима в педофилии, в итоге он попал в тюрьму, а девочка созналась, что сказала неправду, сообщил телеграм-канал Baza.

Ребенок решился на такой поступок из-за обиды на мужчину. У отчима и падчерицы не ладились отношения, поскольку девочка считала его виноватым в разводе родителей.

В начале 2021 года она вместе с родным отцом написала заявление в полицию, указав, что отчим домогается ее уже несколько лет.

Позже девочка признала свою ошибку и отметила, что оговорила мужчину, но суд все равно занял позицию обвинения. Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы.

Экспертизы показали, что школьница дает противоречивые показания, а сторона защиты жаловалась на следователя в СК и Генпрокуратуру — те никаких нарушений не нашли.