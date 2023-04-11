spot_img
Вторник, 11 апреля, 2023
powder

Школьница солгала о домогательствах отчима и отправила его на 15 лет в тюрьму

На главнуюНовости мира

В Москве школьница обвинила отчима в педофилии, в итоге он попал в тюрьму, а девочка созналась, что сказала неправду, сообщил телеграм-канал Baza.

Ребенок решился на такой поступок из-за обиды на мужчину. У отчима и падчерицы не ладились отношения, поскольку девочка считала его виноватым в разводе родителей.

В начале 2021 года она вместе с родным отцом написала заявление в полицию, указав, что отчим домогается ее уже несколько лет.

Позже девочка признала свою ошибку и отметила, что оговорила мужчину, но суд все равно занял позицию обвинения. Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы.

Экспертизы показали, что школьница дает противоречивые показания, а сторона защиты жаловалась на следователя в СК и Генпрокуратуру — те никаких нарушений не нашли.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации