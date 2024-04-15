Школьницу нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отчимом из-за планшета

В Москве 12-летнюю девочку обнаружили под окнами многоэтажки после ссоры с отчимом, сообщает SHOT.

По данным источника, ЧП случилось поздно вечером 14 апреля в столичном районе Орехово-Борисово Южное. У шестиклассницы произошёл конфликт с 53-летний отчимом. Мужчина, недовольный тем, что девочка постоянно играет в планшет, разбил гаджет.

После ссоры школьница ушла в свою комнату. Через некоторое время девочку обнаружили под окнами многоэтажки.

Пострадавшая госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, за жизнь ребёнка борются врачи.

С родителями девочки работает полиция.