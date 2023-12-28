Школьница из Рязани сыграет в суперфинале шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

На телеканале «Пятница!» подходит к концу второй сезон интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. За главный приз поборется рязанка Елизавета Еркина.

На протяжении нескольких недель школьники проходили полосу интеллектуальных препятствий. В проекте приняли участие более 140 детей со всей России и только двадцати четырем из них удалось попасть в суперфинал. В этом сезоне будет два победителя — один в возрастной категории 10-12 лет, другой в категории 13-14 лет.

Среди финалистов младшей категории оказалась 11-летняя Елизавета Еркина из Рязани. Елизавете удалось пройти полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, заработать баллы и оказаться в суперфинале. Теперь школьнице предстоит побороться за денежный приз и звание «Умнее всех».

Удастся ли Елизавете из Рязани стать победителем интеллектуального шоу «Умнее всех», можно увидеть уже сегодня, 28 декабря, в 20:30 на телеканале «Пятница!».