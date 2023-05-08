В поселке МИЗ под Можайском в Московской области погибли мать и 14-летняя школьница из-за оставленной на плите еды, говорится в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Тела родственников обнаружили накануне в квартире в многоэтажном доме. По предварительной версии, потерпевшие отравились продуктами горения.

Выяснилось, что женщина забыла на плите готовящуюся еду, из-за чего появился резкий запах горения.

Также пострадал 9-летний ребенок, его доставили в больницу с признаками отравления. Проводится проверка.