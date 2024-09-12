«Школа экспертов»: «Ростелеком» открыл для партнеров-операторов связи «Онлайн-университет» 

«Ростелеком» открыл доступ к корпоративному «Онлайн-университету» для партнеров компании из числа региональных операторов связи. В рамках обучения «Школы экспертов» специалистам доступны более 500 курсов и программ по различным тематикам, включая программы повышения квалификации, по окончании которых обучающиеся могут получить диплом государственного образца.

Онлайн-университет «Ростелекома» объединяет сотни единиц контента: курсы, лонгриды, программы и тесты по разным soft- и hard-скилам: от креативного мышления до основ программирования. Он имеет современный и приятный интерфейс, удобную навигацию в обучении и включает даже алгоритм искусственного интеллекта, который помогает автоматически подбирать для каждого сотрудника контент, релевантный его интересам и задачам в работе.

Вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекомf» Наталия Крючкова:

«Запуск онлайн-университета для наших партнеров — логичный шаг по дальнейшему развитию ”Школы экспертов”. Благодаря этому у нас формируется единая образовательная платформа, которая обеспечит возможность делиться лучшими практиками с коллегами по цеху, общаться на одном языке, совместно развиваться и строить бизнес. Мы уверены, что накопленные нами знания и компетенции помогут региональным операторам более эффективно решать стоящие перед ними задачи».

Обучаться в онлайн-университете национального провайдера смогут участники образовательного проекта «Школы экспертов», который «Ростелеком» запустил для своих партнеров — региональных операторов связи в 2020 году. За время его существования обучение по образовательным трекам «Школы» прошли сотни специалистов телеком-отрасли.

Директор по работе с региональными операторами связи «Ростелекомf» Екатерина Казакова:

«Я и мои команда регулярно пользуемся курсами и всеми возможностями онлайн-университета. Видим полезность получаемых знаний в ежедневной работе. Понимая, что таких возможностей у наших партнеров нет, мы давно искали способ поделиться функционалом онлайн-университета с бизнесом в регионах. “Школа экспертов” стала отличной платформой для доступа региональных операторов к образовательным ресурсам нашей компании».

Екатерина Барабанова, директор по развитию персонала «Ростелекома»:

«Развитие человеческого капитала всегда было приоритетом нашей компании. Поэтому онлайн-университет “Ростелекома” считается одним из лучших корпоративных университетов страны* и лучшим в телеком-отрасли. Все знания основаны на богатом практическом опыте нашей компании и имеют крепкую академическую базу, которую мы постоянно совершенствуем с ведущими профильными вузами нашей страны. Мы уверены, что только в сотрудничестве и открытом обмене знаниями возможно создавать лучший клиентский опыт для наших абонентов и находить лучшие решения для нашей индустрии. Развиваясь вместе, сегодня мы развиваем наше технологическое будущее».

«Школа экспертов» «Ростелекома» на постоянной основе ведет подготовку специалистов по целому ряду специальностей, востребованных в телеком-отрасли. В августе этого года компания запустила набор на обучение по профилю «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» и «Аналитик данных на Low-code платформах».

«Ростелеком» активно развивает направление B2O (Business-to-Operator) и взаимодействует с широким кругом телеком-компаний в России и за рубежом. Национальный цифровой провайдер не только строит и сдает в аренду представителям отрасли телеком-инфраструктуру, но и предлагает широкий спектр цифровых решений для конечных клиентов.

Для участия в программе «Школы экспертов» необходимо оставить заявку на официальном сайте проекта. Прием возможен только для сотрудников операторов связи.

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* Признан по итогам федеральной премии «Хрустальная пирамида – 2020».

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