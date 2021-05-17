Шиловец забил сожительницу кочергой

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Суд признал 45-летнего уроженца Шиловского района виновным в убийстве сожительницы, сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ.

Мужчина несколько раз судим за преступления против собственности. В новогодние праздники 2021г. жестоко избил сожительницу, потерявшую деньги на выпивку. Бил женщину руками, ногами, металлической кочергой. Эксперты насчитали 30 ударов. Пострадавшая умерла от черепно-мозговой травмы.

В ходе следствия мужчина полностью признал. Суд назначил убийце семь лет колонии строго режима.