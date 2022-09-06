Шестую тематическую ярмарку на площади Победы посвятят Празднику урожая

С 15 по 21 сентября на площади Победы будет работать 6-я тематическая ярмарка, организованная Агентством развития бизнеса при поддержке Правительства Рязанской области, которая в этот раз будет посвящена Празднику урожая. Товаропроизводители из Рязанского, Захаровского, Кадомского, Рыбновского, Сапожковского, Скопинского, Спасского, Старожиловского районов представят собственную сезонную продукцию.

Картофель и морковь, тыквы и кабачки, капуста и свекла, яблоки и сливы – эти и другие осенние продукты рязанцы смогут приобрести по выгодной цене. Помимо этого, будут представлены хлебобулочные изделия, молочная продукция, мед, колбасно-мясные деликатесы, а также изделия ручной работы и сувениры. Полюбившиеся рязанцам пироги, кофе и чай из самовара можно будет приобрести в зоне фуд-корта.

В день открытия ярмарки на уличной сцене с концертом выступят детский музыкальный театр «Созвездие добра», песенный ансамбль «Калинушка» и ансамбль маршевых ударных инструментов «Синкопа».

В выходные для детей будет действовать зона мастер-классов. Самые юные гости смогут расписать пряники, игрушки из ткани рисунками с осенними мотивами.

(Возрастное ограничение 6+)

Торговая площадка будет работать ежедневно с 09.00 до 20:00.