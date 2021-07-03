Шесть рязанских улиц останутся без света в понедельник

В понедельник, 5 июля, в Рязани отключат электричество на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.
С 10:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- Улица Хлебная, дома № 1 — 6;
- Улица Рязанская, дома № 2 — 16, 20, 33, 39, 1 — 29, 51, 59, 47;
- Улица 1-й Рязанский проезд, дома № 1 — 3;
- Улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома № 3, 4, 24, 14, 5 — 15, 45/3, дачные участки;
- Улица 1-я Нагорная, дома № 1 — 29, 2 — 44, с/т «Строитель-6», с/т «Дружба»;
- Улица Нефтезаводская, дом № 9.
Работы производит ООО «Профпартнер».