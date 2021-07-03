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Суббота, 3 июля, 2021
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Шесть рязанских улиц останутся без света в понедельник

Елена Лобанова
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В понедельник, 5 июля, в Рязани отключат электричество на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отключение связано с проведением работ на воздушной линии.

С 10:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • Улица Хлебная, дома № 1 — 6;
  • Улица Рязанская, дома № 2 — 16, 20, 33, 39, 1 — 29, 51, 59, 47;
  • Улица 1-й Рязанский проезд, дома № 1 — 3;
  • Улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома № 3, 4, 24, 14, 5 — 15, 45/3, дачные участки;
  • Улица 1-я Нагорная, дома № 1 — 29, 2 — 44, с/т «Строитель-6», с/т «Дружба»;
  • Улица Нефтезаводская, дом № 9.

Работы производит ООО «Профпартнер».

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