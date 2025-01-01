Шаманка Кажетта оставила прогноз-загадку на 2025-2026 годы: «Богородица сменила платок, Матрона стала спускаться на Землю»

Кажетта Ахметжанова, известная шаманка и финалистка «Битвы экстрасенсов», в недавнем интервью на YouTube-канале Рауфа Асадова поделилась своими видениями будущего России. По её словам, 2025 и 2026 годы станут переломными, завершающими спецоперацию на Украине. Говоря о будущем нашей страны, Кажетта описала загадочные образы, которые приходят ей в голову.

Провидица характеризует 2025 год как поворотный момент, предрекая либо значительный подъём, либо спад. Она предвидит очищение от всего лишнего: ненужных людей и связей, уступающих место новым знакомствам и возможностям. Ахметжанова также отмечает пробуждение на Земле мощных древних сил:

— Вижу, что Богородица сменила платок… Старые духи ходят по земле сейчас. И нужно быть внимательными, потому что у многих людей просыпается видение. Матрона стала на Землю спускаться, смотреть. Часто бывает у своей усыпальницы… — говорит шаманка.



По мнению шаманки, рост числа военных конфликтов по всему миру связан с пробуждением кровожадного восточного духа, питающегося энергией войн. Она предупреждает о приближении Третьей мировой войны, но не в ближайшее время, а ближе к 30-40-м годам XXI века. Перед этим мир столкнется с последствиями применения биологического оружия и вспышкой неизвестной инфекции.

Кажетта Ахметжанова подчеркивает, что причина всех войн – в человеческой злобе, зависти и меркантильности. Она призывает к преодолению этих негативных качеств для предотвращения глобального конфликта.