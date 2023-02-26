Воскресенье, 26 февраля, 2023
7info7

Сгинем в море: экстрасенс предсказала очередное страшное стихийное бедствие

На главнуюНовости мира
Фото с сайта Pixabay, автор Schäferle

Экстрасенс Инна Мишина убеждена: череда страшных катаклизмов, которые ожидают человечество, не закончится землетрясениями в Турции. Нас ждут другие, не менее страшные происшествия.

В интервью изданию Подмосковье сегодня Мишина заявила, что увидела угрозу цунами. Во сне ей привиделось, что огромные волны накроют Тайланд. Вода будем смывать целые города.

– Я во сне поняла, что нахожусь в Таиланде. Я плаваю, рядом дельфины, и на меня обрушивается страшный цунами. После чего я и люди, которые были рядом, попадают в пасть кита, – пересказала свой сон Мишина.

Экстрасенс также отмечает: цунами могут возникнуть и в других государствах. В их числе – Индонезия, Турция, Индия. Произойти стихийное бедствие может уже в ближайшее время.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации