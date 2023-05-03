Сезон фонтанов открылся в Рязани

В среду, 3 мая, в Рязани стартовал сезон фонтанов. Об этом сообщает городская мэрия.

Включать фонтаны будут постепенно. Сегодня запустили «Маски» на Театральной площади. Дальше в планах – включение фонтанов на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площадях Ленина и Победы.

Чистить воду в фонтанах будут каждый день, а менять полностью – раз в две недели.

На фонтане на бульваре Победы на Московском шоссе сейчас идут технические работы. Когда он заработает, сообщат дополнительно.

Фонтаны будут радовать горожан ежедневно весь весенне-летний период.

Видео из Телеграм канала Администрации города Рязани