Сезон фонтанов открылся в Рязани

В среду, 3 мая, в Рязани стартовал сезон фонтанов. Об этом сообщает городская мэрия.
Включать фонтаны будут постепенно. Сегодня запустили «Маски» на Театральной площади. Дальше в планах – включение фонтанов на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площадях Ленина и Победы.
Чистить воду в фонтанах будут каждый день, а менять полностью – раз в две недели.
На фонтане на бульваре Победы на Московском шоссе сейчас идут технические работы. Когда он заработает, сообщат дополнительно.
Фонтаны будут радовать горожан ежедневно весь весенне-летний период.
Видео из Телеграм канала Администрации города Рязани
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