Несмотря на отсутствие официального подтверждения участия северокорейских сил специальных операций в боевых действиях на территории России, новые подробности о бое за населенный пункт Плехово в Курской области продолжают появляться в соцсетях. Авторитетный военный эксперт Александр Арутюнов («Разведос»), неоднократно работавший в приграничных районах, поделился своими данными об этой операции, пишет «Московский комсомолец».

По словам Арутюнова, операция заняла значительно больше времени, чем сообщалось ранее. Российские войска начали подготовку к прорыву задолго до самого штурма.

Напомним, информация о первом применении северокорейских спецназовцев появилась в конце прошлой недели. Тогда стало известно, что бойцы КНДР приняли участие в освобождении Плехово, которое в начале декабря вернулось под контроль российской армии.

По данным источников, знакомых с ситуацией, первый бой спецназовцев из КНДР оказался весьма успешным. Они показали высокий уровень подготовки: грамотно оценили боевую обстановку и действовали профессионально, что свидетельствует об их тщательном обучении до прибытия к месту операции.

Штурм Плехово начался после массированной артиллерийской подготовки. Враг был атакован тяжелыми огнеметными системами «Солнцепёк», что позволило разрушить часть минных заграждений противника. Артиллерийская обработка прилегающих посадок и работа операторов дронов создали условия для быстрого захода корейских спецназовцев в населенный пункт.

Ранее сообщалось, что штурм длился 2,5 часа. По уточненным данным, активная фаза боя продолжалась более четырех часов. После успешного уничтожения противника спецназ КНДР вышел из Плехово, передав населенный пункт российским группам зачистки и закрепления.

По словам источников, освобождение Плехово стало результатом сложной и слаженной работы всех подразделений. Российская армия находилась в районе населенного пункта задолго до штурма, готовя пути подхода, собирая разведданные и оперативно окружая силы противника.

Эксперты отмечают, что без дотошной подготовки, проведенной российскими войсками, бойцам КНДР было бы сложно добиться такого результата. Освобождение Плехово стало примером эффективного взаимодействия и координации между различными подразделениями.