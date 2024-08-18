Северное сияние сфотографировали в Рязанской области ночью 18 августа

В ночь на 18 августа над Рязанской областью сфотографировали северное сияние. Снимки рязанцев опубликовала группа «Rznastro. Раздаём космос».

Фотографии сделаны в Клепиковском, Милославском, Александро-Невском районах и Скопине.

Северное сияние, также известное как аврора бореалис, — это природное световое явление, которое возникает в высоких широтах северного полушария. Во время пиков солнечной активности оно может опускаться в более низкие широты, поэтому сияние видят и в Рязани.

Оно проявляется в виде ярких, мерцающих огней в ночном небе, которые могут принимать различные формы, от полос и завихрений до сияющих дуг и лучей. Цвета северного сияния варьируются от зеленого и желтого до розового и фиолетового, в зависимости от типа газов в атмосфере и высоты, на которой происходит взаимодействие.

Это явление возникает из-за взаимодействия солнечного ветра, потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, с магнитным полем Земли. Когда эти частицы попадают в верхние слои атмосферы, они сталкиваются с атомами и молекулами газа, вызывая их свечение. Северное сияние обычно наблюдается в районах, близких к Северному полюсу, например, в Норвегии, Канаде, Аляске, России и Гренландии.