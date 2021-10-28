Сеть магазинов Fix Price повысит цены до 18%

С 1 ноября сеть магазинов Fix Price повысит стоимость продукции до 18%, пишут «Известия».

Вместо действующих сейчас ценников 50 и 77 рублей появятся новые — 59 и 79 рублей. По новым ценам будут продаваться и продовольственные товары, и нон-фуд. В частности, за такую стоимость можно будет приобрести литр сока, набор изолент или моющее средство.

В 2021 году компания уже вводила новые цены — тогда в Fix Price появились товары за 249 и 299 рублей.

Эксперты отмечают, что в России дорожают практически все товары. В первом полугодии инфляция по продуктовому ритейлу составила 6-7%. Для сравнения: в 2020 году этот показатель был 3,5-4%.

Отметим, что сеть магазинов Fix Price работает и в Рязани.