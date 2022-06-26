Сервисы электросамокатов продолжают расширяться

Многие кикшеринговые компании объявили об увеличении парка прокатных самокатов. Об этом сообщает BFM.RU.

Также ожидают поправки в ПДД, которые касаются электросамокатов.

Парк самокатов расширяется, несмотря на недоступность комплектующих. Сервисы проката переходят на китайские аналоги и местных поставщиков.

Увеличение количества самокатов на улицах может привести к большему числу аварий, – считают эксперты рынка. Тем более что поправки к ПДД для средств индивидуальной мобильности пока не утверждены.

В столице уже штрафуют водителей электросамокатов. Суд в Измайлове назначил штраф в 30 тысяч рублей и на полтора года лишил прав нетрезвого электросамокатчика. Это первое решение в Москве, в котором электросамокат признан транспортным средством.

По информации МВД, в 2021 году произошло 672 аварии с участием средств индивидуальной мобильности: почти на 70% больше, чем годом ранее. Однако арендованные самокаты участвовали в авариях всего в 10% случаев.