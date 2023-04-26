Сергей Миронов возмутился показному «росту зарплат»

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что казенный оптимизм чиновников о росте доходов граждан все больше расходится с реальным положением дел. Накануне помощник Президента РФ Максим Орешкин заявил, что уровень доходов населения будет расти. По его словам, в этом году ожидается «очень серьезный рост реальных заработных плат», который по итогам апреля должен составить порядка 10% к уровню прошлого года.
Лидер социалистов обратил внимание, что, согласно данным Росстата, только в 12 регионах РФ зарплаты бюджетников по итогам 2022 года достигли целевых значений из майских указов Президента по всем категориям работников.