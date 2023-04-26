Сергей Миронов возмутился показному «росту зарплат»

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что казенный оптимизм чиновников о росте доходов граждан все больше расходится с реальным положением дел.

Накануне помощник Президента РФ Максим Орешкин заявил, что уровень доходов населения будет расти. По его словам, в этом году ожидается «очень серьезный рост реальных заработных плат», который по итогам апреля должен составить порядка 10% к уровню прошлого года.

«Хотелось бы порадоваться вместе с господином Орешкиным. Только для этого надо забыть, что в апреле прошлого года использованный им показатель снизился на 7,2%, а значит, если даже прогноз экс-министра сбудется, реальная зарплата россиян в сравнении с апрелем 2021 года вырастет на 2,8%. Это и есть «очень серьезный рост»? За два года?! Конечно, кому-то и кобыла – невеста, но подавляющее большинство населения такого роста просто не заметило», – подчеркнул парламентарий.

Лидер социалистов обратил внимание, что, согласно данным Росстата, только в 12 регионах РФ зарплаты бюджетников по итогам 2022 года достигли целевых значений из майских указов Президента по всем категориям работников.

«Это провал, к которому имеет прямое отношение господин Орешкин, четыре года руководивший Минэкономразвития. Но зачем говорить о грустном, когда с помощью нехитрых манипуляций со статистикой можно в очередной раз нарисовать радужную картину народного процветания и экономического подъема? То, что она все больше расходится с реальностью и все больше раздражает людей, – это в расчет не берется. А напрасно, потому что подобный подход в нынешней ситуации не только мешает развитию страны, но и угрожает ее безопасности», – заключил Сергей Миронов.