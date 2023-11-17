Сергей Миронов призвал начать поэтапные выплаты по советским вкладам

Правительство РФ должно разработать программу поэтапных выплат по советским вкладам, а не бесконечно оттягивать возврат долгов населению или пытаться списать их за счет других начислений, заявил лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее Госдума по инициативе Правительства большинством голосов продлила приостановку выплат по советским вкладам до 2027 года. Фракция «Справедливая Россия — За правду» голосовала против этого решения.

«В советские годы миллионы граждан хранили свои сбережения в Сбербанке. Потом их вклады фактически заморозили, а на месте советского Сбербанка и за счет его огромной инфраструктуры был создан самый крупный акционерный банк в Восточной Европе. Сегодня, несмотря на все сложности российской экономики, он получает прибыль в сотни миллиардов рублей, — напомнил лидер социалистов. — Формально банк находится под контролем государства. Но что получают от этого те, кто раньше доверил государству свои деньги, а потом остался с бесполезной сберегательной книжкой? Где справедливость?»

Председатель СРЗП также обратил внимание на предложения отдельных депутатов возвращать вклады в виде доплат к пенсиям.

«Очень сомнительная инициатива. Зная подходы Минтруда, а тем более Минфина к пенсионному обеспечению граждан, можно предположить, что такие доплаты будут неадекватны суммам, которые хранились на счетах. Проще говоря, возвращать будут копейки по заниженному курсу», — указал парламентарий.

«Да, сумма большая, и срок может быть большим. Но вместо заявлений про „денег нет и не будет“ государство должно признать долг перед гражданами и их наследниками, изменить политику в сфере доходов и расходов и начать хотя бы поэтапные выплаты по вкладам», — подчеркнул Сергей Миронов.