Пятница, 23 августа, 2024

Сергей Миронов предложил ввести сертификаты на школьный набор 

Автор: Алексей Самохин

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Государство должно помогать семьям со сборами детей в школу, при этом форматы такой помощи могут быть разными. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в интервью «России 24».  

Глава СРЗП отметил, что в среднем собрать ребенка в школу обходится на сегодня в 25-35 тысяч рублей. 

«Многим семьям это не по карману, — отметил Сергей Миронов. – Не сомневаюсь, что все депутаты Госдумы, а не только от нашей фракции, завалены письмами родителей, которые умоляют, ну помогите хоть чем-то собрать ребенка в школу». 

Справороссы предлагают различные варианты такой помощи. В частности, фракция вносила законопроект о специальной денежной выплате на школьный набор. Однако «оппоненты» указывали, что семьи могут потратить средства на иные цели. 

«Давайте тогда выдавать сертификат, по которому можно приобрести все необходимое для сборов школьника, — предлагает Сергей Миронов. — Или давайте кешбэк сделаем – пусть семья заплатит, а потом 30 тысяч рублей возвращается, когда они предъявляют чеки на товары. Есть разные варианты. Но наши предложения достойны очень внимательного рассмотрения». 

При этом право на сертификаты должно быть у всех семей с детьми, считает глава СРЗП. 

«Не надо высчитывать, сколько там доход, сколько детей. Люди состоятельные не будут обращаться. А вот тем, кому это надо, действительно нужно помогать», — подчеркнул лидер справороссов в эфире.

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