Сергей Миронов обвинил посла США во вранье

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на примере интервью посла США в РФ Линн Трейси рассказал о «кирпичиках вранья», из которых сложена американская «пирамида лжи» в отношении нашей страны.

«Посол новый, а сказки про агрессивную Россию, которой якобы не угрожали добрые США и НАТО, – старые. Но сказки – это для детей, а для взрослых это самое настоящее вранье. Непонятно, как она собирается работать в России дальше с таким подходом», – сказал политик, комментируя интервью дипломата газете «Коммерсантъ».

«Она врет, что Россия в 2014 году начала эскалацию, «захватив» Крым. Про Майдан, неонацистов, прямую угрозу русским в Крыму – ни слова. Она врет, что не было никакого госпереворота, хотя именно так во всем мире называется незаконное отстранение от власти действующего президента, – указал лидер СРЗП. – Она врет, что у НАТО не было планов на присоединение Украины, мол, народ страны якобы этого не хотел. Во-первых, ставленники Запада начали курс на вступление в НАТО еще после первого Майдана в 2005 году, а во-вторых, народ никто спрашивать не собирался. Про неустанное расширение блока напоминать даже не буду – оно и стало одной из причин ответных мер России, а не наоборот, как пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе».

«И так на протяжении всего интервью: из кирпичиков вранья складывается целая пирамида лжи. Но, в отличие от обычной пирамиды, эта – перевернутая, потому что держится на лживых американских двойных стандартах. А значит, скорее рано, чем поздно, она рухнет», – отметил парламентарий.

«Единственное, в чем отчасти права американка, это в том, что ситуация с безопасностью для России ухудшилась за последние годы. Она как бы намекает: лучше бы вы сдались по-хорошему, а мы, добрые американцы, о вас бы позаботились. Не дождетесь! Мы будем защищаться и вести вынужденную войну с теми, кого вооружает Запад против нас, – сказал Сергей Миронов. – Посол спрашивает: как все это поможет будущему России, ее развитию, будущему ее поколений? Отвечу: только это и поможет! Потому что только суверенитет может гарантировать наше будущее. За него мы сейчас и сражаемся. И обязательно победим. России быть!»