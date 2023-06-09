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Сергей Миронов: «Бедность «побеждается» лишь на фронтах статистики»

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Снижение официальных показателей бедности достигается лишь изменением методик подсчета и не соответствует реальной ситуации с благосостоянием граждан, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Росстат обнародовал данные об уровне бедности за первый квартал этого года: доля бедных составила 13,5% населения. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число малоимущих сократилось с 20,9 до 19,6 миллиона человек.

«Заметили ли эти 700 тысяч граждан, что больше не являются бедными? Сильно сомневаюсь, – комментирует Сергей Миронов. – Очередная «победа» над бедностью одержана исключительно на фронтах статистики. Все дело в том, что с 2021 года Росстат применяет новую методику подсчета бедности. И это приводит к абсурдным явлениям. Во-первых, у нас теперь бедность носит «сезонный характер» – в начале года она выше, чем в конце. Хотя уверен, что на реальное социальное самочувствие граждан эти колебания не влияют. Ведь главное, что бедность теперь оценивается по очевидно заниженному показателю – «границе бедности». За весь прошлый год эта граница составила 13 545 рублей, в первом квартале этого года – 14 026 рублей. Если человек зарабатывает 14 027 рублей, он уже не считается бедным. А на что в реальности хватает этих мизерных денег, статистике абсолютно неважно. Главное, что картина бедности искажается в нужном направлении. И Правительство может использовать данные подведомственного Росстата для позитивных отчетов».

В оценке бедности необходимо учитывать реальное соотношение доходов и расходов граждан, отправной точкой для подсчетов должен быть объективный размер потребительской корзины, считает глава СРЗП.

«По подсчетам экспертов нашей фракции, еще в конце 2019 года реальный размер потребкорзины превышал 31 тысячу рублей. Это минимальный уровень необходимых для жизни расходов, и именно здесь проходит настоящая граница бедности, – говорит Сергей Миронов. – Конечно, если считать по этой границе, то бедных станет как минимум вдвое больше. А такой статистики Правительству не надо. Но невозможно решать проблему, игнорируя ее масштабы. «Справедливая Россия – За правду» давно настаивает на том, что Росстат нужно вывести из подчинения Правительству. И главное, нужно кардинально изменить подход к оценке ключевых социальных показателей. Иначе официальная статистика будет все дальше уходить от реальности».

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