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Четверг, 19 августа, 2021
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Сергей Лукьянов: Чтобы сделать свой регион красивым и уютным, каждый из нас должен соблюдать элементарные правила чистоты и порядка

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Сергей Лукьянов: Чтобы сделать свой регион красивым и уютным, каждый из нас должен соблюдать элементарные правила чистоты и порядка
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Заместитель председателя комитета областной Думы по вопросам экологии Сергей Лукьянов (фракция «Единая Россия») в рамках многоуровневого депутатского контроля, который ведется по поручению губернатора Николая Любимова, совместно с представителями регионального министерства ТЭК и ЖКХ в среду, 18 августа, проконтролировал соблюдение экологического законодательства на территории Полянского сельского поселения.

Ранее жители пожаловались на груды мусора вблизи села Шумашь. В ходе депутатского контроля было выяснено, что несанкционированная свалка расположена на муниципальной земле. В данном случае обязанности по содержанию территории лежат на муниципалитете и ликвидация свалки также входит в зону ответственности местной администрации.  Если полномочия не исполняются, региональный оператор по обращению с ТКО может убрать свалку самостоятельно, но с последующим требованием оплаты работ муниципальным образованием.

Сергей Лукьянов отметил, что в появлении свалки виноваты, в том числе и местные жители, и отдыхающие.

Кругом бутылки, пакеты, наполненные мусором, старый шифер, доски, бумага, старая бытовая техника, – рассказал парламентарий. – А ведь для того, чтобы сделать свой Чтобы сделать свой регион красивым и уютным, каждый из нас  должен соблюдать элементарные правила чистоты и порядка. Информация по итогам контрольного мероприятия направлена в адрес регионального оператора по обращению с ТКО, чтобы он в рамках своих полномочий принял меры к ликвидации несанкционированной свалки.

  • Сергей Лукьянов: Чтобы сделать свой регион красивым и уютным, каждый из нас должен соблюдать элементарные правила чистоты и порядка
  • Сергей Лукьянов: Чтобы сделать свой регион красивым и уютным, каждый из нас должен соблюдать элементарные правила чистоты и порядка

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