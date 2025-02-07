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Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Сергей «Кратос» Калинин выбил зуб на испытании в шоу «Титаны»

Алексей Самохин

В новом выпуске шоу «Титаны» (16+), который выйдет в это воскресенье, участники продолжат испытание, начатое в прошлой серии. На этот раз его предстоит пройти оставшимся командам. По итогам станут известны те, кто справился лучше всех, а также те, кому задание оказалось не по силам. Не обойдётся без травм — один из участников лишится переднего зуба.

Чтобы преодолеть испытание, каждому участнику необходимо перепрыгнуть бассейн с водой, используя раскачивающуюся платформу. В случае успеха атлеты приземляются на матрасы на противоположной стороне, а если попытка окажется неудачной — падают в воду. На втором и третьем этапах сложность увеличивается: платформ становится больше, а расстояние между «берегами» возрастает.

Испытание оказалось слишком трудным для большинства участников. Но особенно не повезло чемпиону мира по панкратиону Сергею «Кратосу» Калинину — он неудачно упал и выбил передний зуб.

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«Ё-моё! Да что такое! Падаю в воду. Удар. Больно не особо было. Выныриваю — а зуба нет!» — прокомментировал спортсмен.

Напомним, что в прошлом сезоне «Титанов» Кратосу уже пришлось покинуть проект из-за серьёзной травмы, которая мешала ему проходить испытания.

Повлияет ли потеря зуба на его дальнейшее участие в шоу? Узнаем в воскресенье в 21:00 на ТНТ!

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