Сергей Барышев расскажет, как боролся за жизнь жены

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет актёр Сергей Барышев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Звезда сериала «Тайны следствия» расскажет о том, как этот проект сделал его знаменитым и подарил ему любимую женщину, а также вспомнит, как отвоёвывал супругу у страшной болезни.

Сергей Барышев прославился благодаря сериалу «Тайны следствия». Роль майора Владимира Винокурова, изначально планировавшаяся как эпизодическая, стала одной из главных благодаря самому исполнителю. Барышев предложил ввести в сюжет любовную линию с персонажем Анны Ковальчук, и зрителям это понравилось. В студии программы «Секрет на миллион» Сергей расскажет о том, испытывал ли к Анне Ковальчук романтические чувства на самом деле и как им работалось в паре.

Персонажи Сергея и Анны, несмотря на разочарование зрителей, расстались. Однако в реальной жизни Сергей уже много лет женат на одной женщине и счастлив. Но за семейное счастье ему пришлось побороться. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой актёр расскажет о том, как жизнь его жены едва не унесла онкология и что он делал, чтобы помочь любимой Екатерине справиться с тяжёлым испытанием.

Болезнь Екатерины помешала ей подарить мужу наследника. У неё есть сын от первого брака, однако выносить совместного ребёнка, которого они с Сергеем оба очень ждали, из-за вернувшегося недуга жена актёра не смогла. Сергей признается, как ему удалось смириться с тем, что у него не будет своих детей, и вспомнит, как налаживал контакт с сыном Екатерины.

Зайдёт разговор и о довольно болезненной для актёра теме – отношениях с сестрой по отцу. В студии «Секрета на миллион» он пояснит свою позицию и поделится очень личными переживаниями.