Серьезная авария произошла в Захаровском районе

29 мая очевидцы сняли в Захаровском районе ДТП. Видео опубликовали YA62.ru .
В ролике видно, как столкнулись несколько автомобилей.
Машины получили серьезные механические повреждения.
Других подробностей пока не сообщается.
29 мая очевидцы сняли в Захаровском районе ДТП. Видео опубликовали YA62.ru .
В ролике видно, как столкнулись несколько автомобилей.
Машины получили серьезные механические повреждения.
Других подробностей пока не сообщается.
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