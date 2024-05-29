Среда, 29 мая, 2024

Серьезная авария произошла в Захаровском районе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

29 мая очевидцы сняли в Захаровском районе ДТП. Видео опубликовали YA62.ru .

В ролике видно, как столкнулись несколько автомобилей.

Машины получили серьезные механические повреждения.

Других подробностей пока не сообщается.

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