Середина июня – время заготовки базилика

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В предстоящий праздничный уикенд россияне будут отдыхать на дачах, жарить шашлыки и гулять на природе.

Прогулку можно совместить со сбором лекарственных трав – ведь экватор июня время их цветения.

У многих на грядках вырос базилик. В средней полосе России он, в основном, представлен в двух видах. Листья базилика, в зависимости от сорта, имеют ярко зелёный или баклажановый цвет.

Полезные свойства листьев проявляются до периода цветения. Поэтому, если вы решили засушить траву на зиму, то длинные выходные июня самое подходящее для этого время.

Базилик обладает антисептическим, спазмолитическим, противовоспалительным, болеутоляющим, отхаркивающим, антиоксидантным действием.

Он незаменим в качестве приправ для салатов, особенно приятно покрошить сухую траву базилика на помидор с моцареллой, политый оливковым маслом.

Для сбора базилика необходимо выбрать сухую погоду. Известно, что дождь и роса негативно действуют на листья, если их используют в качестве травяного сбора для длительного хранения.