Понедельник, 19 сентября, 2022
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Семён Гречко: Угадать успех или фиаско спектакля невозможно

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 С директором Рязанского театра драмы Семёном Борисовичем Гречко мы встретились накануне 235 театрального сезона.

Чаепитие состоялось в обновлённой, после ремонта, театральной гостиной. Классические архитектурные формы, безукоризненно выдержанная стилистика  и современная цветовая палитра помещения располагали к душевному разговору.

 — Семён Борисович, здравствуйте. Мы в преддверии нового театрального сезона. Традиционно, ежегодно, и, тем не менее, волнительно. Как в школу 1 сентября.  Это я так чувствую. А Вы?

 —  Для нас тоже волнительно. Бывают традиционные сезоны, а этот, во-первых, юбилейный,  а во-вторых, «обновлённый» в том смысле, что открываемся мы после грандиозного ремонта.

Зрители очень соскучились. Ждут открытия с нетерпением. Билеты уже в продаже.

—  В слове ремонт всего шесть букв. Но много эмоций. Как Вы с ними справляетесь? Как в театре или как в жизни?

 — По — моему, ремонт  — это всегда чуть-чуть театр…. Нам повезло с подрядчиком. Человек нас слышит. Но, тем не менее, ремонт можно начать, но нельзя закончить. Мы  параллельно репетируем. На сцене актёры, в фойе перфораторы.  И драма, и комедия. Артисты и строители подружились, сроднились. Коллектив, конечно, с пониманием относится к ситуации. Но очень ждём окончания. Чтобы  уже на красивой, обновлённой сцене, не боясь за что-то зацепиться, выйти к любимым зрителям и людей порадовать.

 — В труппе театра кадровые изменения. Появились новые лица, причём и молодые актёры и «звёзды». Рассказывайте, кто они?

 — Начнём со Звезды. К нам вернулась Маша   Звонарёва. Она у нас начинала, затем ушла в кино. Мы долго вели переговоры с ней и вот, наконец, она  в труппе театра. Это свежее профессиональное дыхание опытного человека. На мой взгляд – это подарок для нашего зрителя.

Пришли молодые ребята  —  пара из Владимирского театра Анастасия Сылка и Денис Чистяков. Актёры были плотно задействованы в спектаклях,  и у нас уже вошли в работу.

Мы готовим спектакль « Первый урок», который реализуется на средства от Президентского гранта на поддержку творческих инициатив. Денис задействован в этом проекте, который интересен тем, что осуществляется в новом формате «Театр в классной комнате».

Показы будут проходить в обычных школьных классах. А главным действующим лицом станет аудитория.

 — Сколько раз смотрит спектакль директор театра?

 — Очень сложно сказать. Никогда не считал. Много. Чаще всего, конечно, на гастролях.

На фестивалях смотреть спектакли не могу. Очень волнуюсь. Хожу по гримёркам и в кулисах стою.

У себя смотрю на выпусках, когда вводы.

 — А можете, если что, выйти на сцену и заменить кого-то из актёров?

 — Нет. Я не чувствую себя  артистом.  Более того, когда мне что-то предлагают даже на внутренних капустниках, сразу отказываюсь, боюсь запороть сценарий. Я оооочень люблю театр, но не себя на сцене.

— Какую из предстоящих премьер ждёте с особым волнением?

 — Спектакли, в этом их прелесть, непредсказуемы с точки зрения конечного результата. Угадать успех или фиаско невозможно.

 Бывает что и репетиционный процесс – огонь, и пьеса хорошая, и все в предвкушении аншлагов….но, не происходит той самой магии со зрителем.

И, наоборот. Всё обычно, никаких новостей, совсем простая история. А зритель ходит, не по одному разу.

Поэтому с каждой премьерой волнуюсь, испытываю особый трепет, сижу в зале и смотрю за реакцией зрителей.

 — Что пожелаете зрителям в новом сезоне?

 — Новых впечатлений. Мы очень стараемся, чтобы зрителям было уютно. После ремонта восстановлено  много исторических объектов. Одни полы чего стоят!!! Мраморный рисунок соответствует  первозданному точь-в –точь.

 Зрителей ждут премьеры. Мы решили в юбилейном сезоне отдать предпочтение классике.

21 октября у нас «Тартюф». Режиссёр спектакля Гульнара Галавинская. Премьеру мелодрамы «История любви» по пьесе Эрика Сигала зритель увидит 2 ноября.

 Детская новогодняя история будет  создана по мотивам советских мультфильмов. Традиционно и взрослых будем радовать новогодкой.

Новый год продолжим в классическом ключе. 27 января  в репертуаре Островский «Доходное место».

 Весенним подарком станет «Двенадцатая ночь»  Шекспира. А к  1 июня планируем сдать «Маугли» Киплинга. Пожелаю почаще ходить в театр. В любой, но, конечно, к нам, особенно!

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