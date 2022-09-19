Семён Гречко: Угадать успех или фиаско спектакля невозможно

С директором Рязанского театра драмы Семёном Борисовичем Гречко мы встретились накануне 235 театрального сезона.

Чаепитие состоялось в обновлённой, после ремонта, театральной гостиной. Классические архитектурные формы, безукоризненно выдержанная стилистика и современная цветовая палитра помещения располагали к душевному разговору.

— Семён Борисович, здравствуйте. Мы в преддверии нового театрального сезона. Традиционно, ежегодно, и, тем не менее, волнительно. Как в школу 1 сентября. Это я так чувствую. А Вы?

— Для нас тоже волнительно. Бывают традиционные сезоны, а этот, во-первых, юбилейный, а во-вторых, «обновлённый» в том смысле, что открываемся мы после грандиозного ремонта.

Зрители очень соскучились. Ждут открытия с нетерпением. Билеты уже в продаже.

— В слове ремонт всего шесть букв. Но много эмоций. Как Вы с ними справляетесь? Как в театре или как в жизни?

— По — моему, ремонт — это всегда чуть-чуть театр…. Нам повезло с подрядчиком. Человек нас слышит. Но, тем не менее, ремонт можно начать, но нельзя закончить. Мы параллельно репетируем. На сцене актёры, в фойе перфораторы. И драма, и комедия. Артисты и строители подружились, сроднились. Коллектив, конечно, с пониманием относится к ситуации. Но очень ждём окончания. Чтобы уже на красивой, обновлённой сцене, не боясь за что-то зацепиться, выйти к любимым зрителям и людей порадовать.

— В труппе театра кадровые изменения. Появились новые лица, причём и молодые актёры и «звёзды». Рассказывайте, кто они?

— Начнём со Звезды. К нам вернулась Маша Звонарёва. Она у нас начинала, затем ушла в кино. Мы долго вели переговоры с ней и вот, наконец, она в труппе театра. Это свежее профессиональное дыхание опытного человека. На мой взгляд – это подарок для нашего зрителя.

Пришли молодые ребята — пара из Владимирского театра Анастасия Сылка и Денис Чистяков. Актёры были плотно задействованы в спектаклях, и у нас уже вошли в работу.

Мы готовим спектакль « Первый урок», который реализуется на средства от Президентского гранта на поддержку творческих инициатив. Денис задействован в этом проекте, который интересен тем, что осуществляется в новом формате «Театр в классной комнате».

Показы будут проходить в обычных школьных классах. А главным действующим лицом станет аудитория.

— Сколько раз смотрит спектакль директор театра?

— Очень сложно сказать. Никогда не считал. Много. Чаще всего, конечно, на гастролях.

На фестивалях смотреть спектакли не могу. Очень волнуюсь. Хожу по гримёркам и в кулисах стою.

У себя смотрю на выпусках, когда вводы.

— А можете, если что, выйти на сцену и заменить кого-то из актёров?

— Нет. Я не чувствую себя артистом. Более того, когда мне что-то предлагают даже на внутренних капустниках, сразу отказываюсь, боюсь запороть сценарий. Я оооочень люблю театр, но не себя на сцене.

— Какую из предстоящих премьер ждёте с особым волнением?

— Спектакли, в этом их прелесть, непредсказуемы с точки зрения конечного результата. Угадать успех или фиаско невозможно.

Бывает что и репетиционный процесс – огонь, и пьеса хорошая, и все в предвкушении аншлагов….но, не происходит той самой магии со зрителем.

И, наоборот. Всё обычно, никаких новостей, совсем простая история. А зритель ходит, не по одному разу.

Поэтому с каждой премьерой волнуюсь, испытываю особый трепет, сижу в зале и смотрю за реакцией зрителей.

— Что пожелаете зрителям в новом сезоне?

— Новых впечатлений. Мы очень стараемся, чтобы зрителям было уютно. После ремонта восстановлено много исторических объектов. Одни полы чего стоят!!! Мраморный рисунок соответствует первозданному точь-в –точь.

Зрителей ждут премьеры. Мы решили в юбилейном сезоне отдать предпочтение классике.

21 октября у нас «Тартюф». Режиссёр спектакля Гульнара Галавинская. Премьеру мелодрамы «История любви» по пьесе Эрика Сигала зритель увидит 2 ноября.

Детская новогодняя история будет создана по мотивам советских мультфильмов. Традиционно и взрослых будем радовать новогодкой.

Новый год продолжим в классическом ключе. 27 января в репертуаре Островский «Доходное место».

Весенним подарком станет «Двенадцатая ночь» Шекспира. А к 1 июня планируем сдать «Маугли» Киплинга. Пожелаю почаще ходить в театр. В любой, но, конечно, к нам, особенно!