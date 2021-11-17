Семьям погибших во время пожара на заводе в Лесном начали выплачивать компенсации

Семьям погибших во время ЧС на заводе в рязанском посёлке Лесной начали выплачивать компенсации, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Согласно постановлению правительства, установлена единовременная выплата в размере 1 млн руб. Она полагается членам семьи погибших. Установлено 46 членов семей, которые могут обратиться за получением компенсации. Из низ 39 граждан уже собрали необходимых пакет документов.

В настоящее время на 3 человек готовятся документы для выплаты компенсации на сумму 1000000,00 руб. По остальным гражданам проводится работа по сбору необходимого комплекта документов, — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Рязанской области, поддержка рязанцев, потерявших на пожаре близких, продолжится:

Люди пережили огромную трагедию и нуждаются в поддержке. Мы обязательно будем ее оказывать, и не только материально. Профильным министерствам, администрации Шиловского района поручено быть в постоянной взаимосвязи с гражданами, оперативно реагировать на все поступающие просьбы и оказывать необходимую поддержку.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]