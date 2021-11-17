Семьям погибших во время пожара на заводе в Лесном начали выплачивать компенсации

Семьям погибших во время ЧС на заводе в рязанском посёлке Лесной начали выплачивать компенсации, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Согласно постановлению правительства, установлена единовременная выплата в размере 1 млн руб. Она полагается членам семьи погибших. Установлено 46 членов семей, которые могут обратиться за получением компенсации. Из низ 39 граждан уже собрали необходимых пакет документов.
Как отметил губернатор Рязанской области, поддержка рязанцев, потерявших на пожаре близких, продолжится:
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