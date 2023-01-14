Суббота, 14 января, 2023
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Семья с двумя детьми погибла в столкновении поезда с машиной

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Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В Забайкальском крае проводится доследственнная проверка по факту происшествия на железнодорожном переезде, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным следователей, смертельное ДТП случилось 13 января в районе полуночи на нерегулируемом переезде на 5 970 километре пикет № 8 станции Хушенга Забайкальской железной дороги. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Honda C-RV. Погибли двое взрослых и двое детей.

РИА Новости, ссылаясь на региональное УМВД, пишет, что погибла семья. За рулём автомобиля находился мужчина 1989 года рождения. Также смертельные травмы получили три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.

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