Понедельник, 25 ноября, 2024
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Семья погибшего на СВО уральца вскрыла гроб и обнаружили чужое тело

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Племянница погибшего в зоне проведения спецоперации бойца из Челябинской области Игоря Косимова рассказала, как перед похоронами настояла на вскрытии цинкового гроба, пишет 74.RU.

Сначала военного должны были хоронить в закрытом гробу. Однако девушку копия паспорта другого человека, ее приложили к сопроводительным документам.

Кроме того, племянница заметила, что на гробе была написана фамилия с ошибкой и с другими инициалами.

В морге выяснилось, что в нем лежал другой военный. По словам девушки, это был худенький молодой мальчик, который никак не подходил даже по телосложению.

Теперь семья намерена настаивать на ДНК-экспертизе сразу двух тел: и бойца, привезенного им, и того, которого по ошибке доставили семье из Тюменской области.

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