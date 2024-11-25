Семья погибшего на СВО уральца вскрыла гроб и обнаружили чужое тело

Племянница погибшего в зоне проведения спецоперации бойца из Челябинской области Игоря Косимова рассказала, как перед похоронами настояла на вскрытии цинкового гроба, пишет 74.RU .

Сначала военного должны были хоронить в закрытом гробу. Однако девушку копия паспорта другого человека, ее приложили к сопроводительным документам.

Кроме того, племянница заметила, что на гробе была написана фамилия с ошибкой и с другими инициалами.

В морге выяснилось, что в нем лежал другой военный. По словам девушки, это был худенький молодой мальчик, который никак не подходил даже по телосложению.

Теперь семья намерена настаивать на ДНК-экспертизе сразу двух тел: и бойца, привезенного им, и того, которого по ошибке доставили семье из Тюменской области.